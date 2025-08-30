Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Зенит» обыграл «Пари НН» и поднялся на четвертую строчку РПЛ

Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче седьмого тура чемпионата России. Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0.

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Первый гол забил Дуглас Сантос (47-я минута), второй — Матео Кассьерра (73-я). «Зенит» набрал 12 очков и поднялся на четвертое место в турнирное таблице РПЛ.

В следующем туре «Зенит» встретится с калининградской «Балтикой». Матч пройдет в Калининграде 14 сентября.

