«Роснефть» опубликовала отчет о работе за первое полугодие 2025 года. «Первое полугодие текущего года характеризовалось снижением цен на нефть, прежде всего на фоне перепроизводства нефти, основная причина — активное наращивание добычи странами ОПЕК, рост добычи также наблюдается в Бразилии и других странах», — заявил исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Чистая прибыль компании, относящаяся к акционерам, составила 245 млрд руб., показатель EBITDA — 1,54 трлн руб. «Чрезмерная индексация регулируемых правительством РФ тарифов ускоряет инфляцию издержек, способствует росту уровня цен и является одной из причин более медленного снижения ключевой ставки»,— добавил Сечин. Несмотря на негативный внешний фон, «Роснефть» продолжает неукоснительное осуществление выплаты дивидендов непрерывно с 2000 года.

Администрация Дональда Трампа лишает Китай еще одной возможности получать американские передовые технологии, в том числе микрочипы, сообщает Bloomberg. Министерство торговли объявило об отзыве разрешений Samsung, SK Hynix и Intel ввозить в Китай технологии США, необходимые компаниям в производстве. Действующие лицензии трех вышеупомянутых компаний на неограниченный ввоз оборудования в Китай прекратят действовать через 120 дней.

Корпорация Microsoft объявила, что текстовый редактор Word будет автоматически сохранять все файлы пользователей. Программа будет постоянно сохранять прогресс в документах, над которыми работает пользователь, и размещать их в облачном хранилище OneDrive. На странице с описанием новой функции говорится, что с помощью автосохранения пользователи могут быть спокойными, если их компьютер внезапно выключится или сломается. Также сохраненные в облаке файлы будут доступны на всех поддерживаемых устройствах. Эта новость спровоцировала скандал в сообществе.