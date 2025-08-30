Суд Петербурга арестовал обвиняемого в публикации статьи с призывами к суициду

Обвиняемого в публикации статью с признаками побуждения к самоубийству и самопровреждающим действиям арестовали по решению Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга. Кирилл Яковлев пробудет в СИЗО до 27 октября.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, мужчина стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 110.2 УК РФ. По информации следствия, Кирилл Яковлев в прошлом году разместил в общедоступном интернет-ресурсе «Культурный проект ФЛАГИ» статью. В материале усмотрели лингвистические и психологические признаки побуждения к совершению самоубийства и самоповреждающих действий. Установлено, что статья направлена на формирование у читателей «положительного эмоцинально-смыслового отношения к самопровреждающим действиям, способным привести к летальному исходу».

Кирилла Яковлева задержали 29 августа и предъявили обвинение. На заседании фигурант просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий, суд поддержал ходатайство следствия.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что петербургский суд признал три книги Виктора Суворова запрещенными в России.

Татьяна Титаева