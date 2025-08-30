В Ярославле готовятся к приобретению девяти новых троллейбусов

В Ярославле объявлен запрос цен на оказание услуг лизинга девяти троллейбусов. Такая информация размещена на портале госзакупок.

До 1 сентября ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» будет принимать ценовые предложения, а в сентябре-ноябре состоятся торги по выбору организации-поставщика.

Контракт на оказание услуг лизинга намерены заключить в четвертом квартале 2025 года. Поставка транспорта ожидается до 20 декабря 2025 года.

Транспорт будет желто-оранжевым с надписями на бортах «ЯТроллейбус» и «Надежность Безопасность Комфорт». Троллейбусы должны быть произведены не ранее 2025 года, а также иметь запас автономного хода в 20 км.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в городе планируют освободить от контактной сети троллейбусов площадь Богоявления, улицу Первомайскую, Красную площадь, улицу Ушинского, Комсомольскую и участок улицы Свободы от площади Волкова до улицы Победы с целью реализации программы «Чистое небо».

Алла Чижова