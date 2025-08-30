МВД рассказало о способах защиты от мошенников на сайтах-знакомств

Защититься от мошенников во время онлайн-знакомств поможет приглашение встретиться лично, сообщило МВД России. Там пояснили, что согласиться на предложение смогут только реальные пользователи.

«У всех (мошенников,— "Ъ") есть одна уязвимость — они работают только в переписке,— говорится в сообщении МВД (цитата по ТАСС). — Простое приглашение: "давай погуляем в парке", рушит все сценарии».

Как уточнило ведомство, при общении в приложениях для знакомств мошенники создают фальшивый профиль и говорят жертве о срочных билетах в другой город. В апреле МВД сообщало, что целью таких знакомств может быть получение доступа к персональным данным и самому телефону.