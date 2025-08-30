Замминистра спорта Ульяновской области покинул пост президента федерации дзюдо

Сергей Безруков, заместитель министра спорта Ульяновской области, покинул пост президента региональной федерации дзюдо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Нестеренко, Коммерсантъ Фото: Василий Нестеренко, Коммерсантъ

«Я ушел с поста руководителя. Отчет за 2024 год единогласно приняли. Новым президентом федерации избран Линар Басыров, с чем я его искренне и от всей души поздравляю»,— написал господин Безруков в своем Telegram-канале. Избрание нового президента федерации прошло на внеочередном собрании сообщества.

Как отмечает региональная федерация дзюдо на своей странице соцсети «ВКонтакте», Линар Басыров прежде в течение пяти лет занимал пост исполнительного директора федерации, «его опыт и знания будут способствовать дальнейшему развитию дзюдо в регионе».

Напомним, 25 августа на заседании штаба по комплексному развитию региона губернатор Ульяновской области Алексей Русских, объявляя о перестановках в региональном правительстве, сообщил, что Николай Скобелин покидает пост министра физкультуры и спорта, и для укрепления министерства на пост заместителя министра назначается Сергей Безруков, президент региональной федерации дзюдо и председатель областного спортивного совета.

Андрей Васильев, Ульяновск