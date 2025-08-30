Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Замминистра спорта Ульяновской области покинул пост президента федерации дзюдо

Сергей Безруков, заместитель министра спорта Ульяновской области, покинул пост президента региональной федерации дзюдо.

Фото: Василий Нестеренко, Коммерсантъ

«Я ушел с поста руководителя. Отчет за 2024 год единогласно приняли. Новым президентом федерации избран Линар Басыров, с чем я его искренне и от всей души поздравляю»,— написал господин Безруков в своем Telegram-канале. Избрание нового президента федерации прошло на внеочередном собрании сообщества.

Как отмечает региональная федерация дзюдо на своей странице соцсети «ВКонтакте», Линар Басыров прежде в течение пяти лет занимал пост исполнительного директора федерации, «его опыт и знания будут способствовать дальнейшему развитию дзюдо в регионе».

Напомним, 25 августа на заседании штаба по комплексному развитию региона губернатор Ульяновской области Алексей Русских, объявляя о перестановках в региональном правительстве, сообщил, что Николай Скобелин покидает пост министра физкультуры и спорта, и для укрепления министерства на пост заместителя министра назначается Сергей Безруков, президент региональной федерации дзюдо и председатель областного спортивного совета.

Андрей Васильев, Ульяновск