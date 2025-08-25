Губернатор поменял сферы влияния

В правительстве Ульяновской области новые перестановки. Они связаны с уходом по различным причинам некоторых министров, а также повышением статуса финансового блока. Но новые назначения изменили и структуру отношений. Эксперты отмечают, что перестановки привели к укреплению финансового блока облправительства, что при дефицитном и сложном бюджете региона вполне объяснимо, а также показали, кому в настоящее время губернатор испытывает наибольшее доверие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области

В понедельник на очередном заседании штаба по комплексному развитию региона губернатор Ульяновской области Алексей Русских объявил о новых перестановках в региональном правительстве.

Как ранее уже прогнозировал «Ъ-Волга», губернатор сообщил кабмину, что с 1 сентября должность вице-премьера и министра промышленности, инвестиций и науки покидает Сергей Васин, проработавший на этом посту восемь месяцев, а ранее руководивший АО «Корпорация развития Ульяновской области» (100% в собственности региона, занимается инвестициями).

Сергей Васин принял решение покинуть пост в связи с поступившим предложением о новой работе. Губернатор не назвал, куда уходит Сергей Васин, отметив его «долгий и плодотворный труд» в сфере инвестиций и выразив уверенность, что с ним «еще будет продолжаться взаимодействие, но уже в другом качестве». Сергей Васин также не раскрывает, откуда поступило предложение о новой работе.

Глава региона сообщил, что вместо Сергея Васина министерство возглавит Наталья Артемьева, в настоящее время — руководитель регионального Фонда финансирования промышленности и предпринимательства (ФФПП, учредитель — минэкономразвития региона).

Наталья Артемьева стала исполнительным директором региональной микрокредитной организации в феврале 2021 года. До этого она возглавляла Управление продаж малому бизнесу Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк». Именно из структуры «Сбербанка» пришла в правительство региона и первый вице-премьер Марина Алексеева. До перехода на госслужбу в 2016 году она была заместителем управляющего Ульяновского отделения «Сбербанка» № 8588. Говоря о новом будущем руководителе министерства промышленности, инвестиций и науки, губернатор не назвал министерство его существующим названием, лишь отметив, что в статусе министра Наталья Артемьева «возглавит направление поддержки и развития промышленности Ульяновской области», и это породило предположения, что функционал фонда может несколько измениться. Представляя госпожу Артемьеву, Алесей Русских подробно рассказал о ее заслугах в поддержке промышленности и предприятия, отметив, что ФФПП по итогам 2024 года вошел в десятку лучших организаций этого направления по стране.

Должность министра финансов, отметил губернатор, «будет преобразована», занимающая пост министра Наталья Брюханова станет заместителем председателя правительства — министром финансов. Теперь в зону ее ответственности также войдут региональное Агентство госзакупок и направление социально-экономического развития муниципальных образований.

Алексей Русских также сообщил, что Николай Скобелин покидает должность министра спорта, сейчас идет рассмотрение кандидатур на этот пост, а «пока министерство укрепляется» Сергеем Безруковым, президентом региональной федерации дзюдо, председателем областного спортивного совета (он будет назначен на должность заместителя министра спорта). Как сообщал «Ъ», в конце июля ульяновские ветераны спорта, среди которых чемпионы СССР и олимпийские чемпионы, пожаловались губернатору на плохую ситуацию в сфере регионального спорта, связав ее со стилем работы регионального министра спорта Николая Скобелина и попросив главу региона «принять кадровое решение». В период руководства Николая Скобелина действительно случилось несколько скандалов в спортивной сфере региона, часть из них была связана с увольнением ряда основателей детских спортивных школ, против чего выступили тренеры и родители. Получить комментарий Николая Скобелина по поводу его ухода в понедельник не удалось.

Само министерство спорта, а также региональный минсельхоз и Агентство ветеринарии (оно было под кураторством Сергея Васина), по словам губернатора, теперь переходят под кураторство зампреда облправительства Вадима Андреева. Судя по всему, вице-премьера, курирующего инвестиции, больше не будет, его ставка переходит Наталье Брюхановой.

Марина Алексеева пояснила «Ъ», что назначение Натальи Артемьевой — это решение самого губернатора. При этом она опровергла предположения о корректировке функционала министерства, отметив, что региональный минпром «концептуально сохранит функции, полномочия и наименование». Кроме того, она отметила, что добавленное в кураторство Натальи Брюхановой направление социально-экономического развития муниципальных образований ранее было передано под управление регионального минэка с задачей работы с потенциалом экономического роста муниципалитетов. С кураторством министра финансов «повышается значимость этого емкого направления за счет тандема сильнейших руководителей областного правительства»,– отметила Марина Алексеева.

Вадим Андреев, курирующий до сего дня образование, молодежь и культуру, сказал «Ъ», что не считает, что передаваемые ему под кураторство новые ведомства — минсельхоз и Агентство ветеринарии — «не совсем профильные». «Поскольку официально это министерство АПК и развития сельских территорий, то это тоже моя тема»,— заметил он.

Президент регионального фонда профессиональных исследований РАПИР Дмитрий Травкин по поводу объявленных перестановок заметил, что «очевиден тренд: отраслевиков в управлении становится меньше, а финансистов становится больше». «Я не знаю, как к этому отнестись, хорошо это или плохо. Но очевидно, что региональные бюджеты, которые не являются самодостаточными и во многом зависят от федеральных трансфертов и особенностей финансовых отношений, наверное, требуют больше финансовых навыков. Как к этом отнестись? Вероятно, как к суровой реальности сегодняшнего дня»,– сказал господин Травкин. Он также отметил, что перестановки показали рост значимости Марины Алексеевой и Вадима Андреева. «Люди, которые пользуются доверием первого лица региона, получают дополнительные сферы ответственности, даже если решения не кажутся очевидными. И эта логика понятна»,— добавил эксперт.

Серг