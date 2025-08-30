У незаконных торговцев в Петербурге изъяли товары на сумму более миллиона рублей

Сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга изъяли товары на сумму свыше миллиона рублей. В отношении незаконных торговцев составили более 30 протоколов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга Фото: Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга

Как сообщили в пресс-службе структуры Смольного, продукция изъята в качестве обеспечительной меры. Незаконные торговые точки накрыли на территории Фрунзенского, Петродворцового и Приморского районов города.

«Ликвидированы точки продажи плодоовощной продукции. Изъят киоск, с которого торговали овощами, фруктами, сезонными ягодами»,— уточнили в комитете.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что девять незаконных торговых точек закрыли в Центральном районе Петербурга.

Татьяна Титаева