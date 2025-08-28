Девять незаконных торговых точек закрыли в Центральном районе Петербурга

В центре Петербурга пресечены очередные случаи несанкционированной торговли. О проведенном профилактическом рейде сообщили в администрации Центрального района города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Центрального района Петербурга Фото: Администрация Центрального района Петербурга

В частности, уполномоченные сотрудники проинспектировали Дворцовую площадь, улицу Марата, а также площадь Восстания. Выявлена деятельность девяти незаконных торговых точек.

В ходе рейда составлено четыре протокола об административных правонарушениях. Нарушители будут привлечены к ответственности, отмечается в сообщении.

Жителей и гостей Петербурга попросили не поощрять незаконную торговлю, а также не приобретать товары сомнительного качества.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в рамках рейда против незаконной торговли в разных районах Петербурга изъяли около 500 кг овощей и фруктов.

Андрей Цедрик