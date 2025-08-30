Bloomberg: ЕС может отказаться от принципа единогласия при принятии решений
Около 10 стран Евросоюза обсуждают возможность отказаться от принципа единогласия, чтобы принимать некоторые решения сообщества на основе большинства голосов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.
Предложение было распространено среди участников ЕС перед неформальной встречей министров иностранных дел в Копенгагене 30 августа. В документе предлагается выделить несколько областей, в которых было бы достаточно большинства голосов. При этом подчеркивается, что принцип единогласия сохранится.
Мера позволит избежать ситуаций, когда отдельные члены объединения блокируют принятие решений, поясняет агентство. Bloomberg привод в пример Венгрию, которая «последовательно выступает против инициатив по Украине». Речь идет о выделении средств и принятии Киева в ЕС.