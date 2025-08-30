Суд арестовал петербуржца, обвиняемого в отправке девочке интимного фото

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО Антона Шульдина, обвиняемого в отправке интимного фото девочке-подростку. Он арестован на срок один месяц и четверо суток, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Житель Петербурга обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 - п. б ч. 4 ст. 132 УК РФ. По информации следствия, 3 августа фигурант дела, зная, что собеседница несовершеннолетняя, требовал от девочки отправить обнаженные фотографии. При этом сам в чате Whats App скинул подростку снимок мужского полового органа.

Собеседница не увидела эту фотографию, поскольку ее смартфон в этот момент был в руках отца. Антона Шульдина задержали 30 августа, в тот же день предъявили обвинение.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жительницу Иваново обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней в Петербурге.

Татьяна Титаева