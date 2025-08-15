Жительницу Иваново обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней

Следственный отдел СК по Приморскому району Петербурга предъявил жительнице Иваново обвинения в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК).

Следствие установило, что с марта 2020 года по июнь 2021 года фигурантка, находясь в Санкт-Петербурге, угрожая несовершеннолетней распространением порочащих ее сведений и самоповреждением, принуждала жертву к совершению действий сексуального характера.

По достижении 18 лет потерпевшая сообщила о случившемся в правоохранительные органы. Подозреваемая была задержана в Иваново, где в настоящее время проживает. Следствие предъявило ей обвинение и заявило ходатайство о заключении под стражу.

Артемий Чулков