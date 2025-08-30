NZZ: золотообрабатывающие компании Швейцарии против переноса производства в США

Бывший швейцарский дипломат Томас Борер предложил перенести часть мощностей по переработке золота из Швейцарии в США. Однако местные производители золота не поддержали эту идею, пишет газета Neue Zurcher Zeitung (NZZ).

По данным издания, швейцарские производители драгоценных металлов в последнее время экспортируют огромные объемы золота в США, что вызвало недовольство американских властей. Это якобы было одной из причин введения Вашингтоном пошлин в размере 39% на почти все швейцарские товары.

Политики и бизнесмены в Швейцарии, в том числе председательница партии «Зеленых» Лиза Маццоне и CEO Swatch Ник Хайек, предлагали «затруднить или даже ограничить экспорт золота». Также обсуждался вариант дополнительного налога на вывоз драгметаллов. Однако отрасль отвергла эти инициативы, объяснив, что они «нанесут серьезный ущерб индустрии», отмечает NZZ.

Ассоциация производителей и продавцов драгметаллов считает, что идея переноса предприятий в США «будет иметь ограниченный эффект». По данным газеты, в Швейцарии перерабатывается 30–40% всего мирового золота. В июле из Швейцарии в США было экспортировано 54 тонны драгметалла на сумму около 4,7 млрд франков, что стало значительным ростом, подчеркивает издание.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ FM» «Золотой нестандарт».