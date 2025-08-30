Представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Россия вмешалась в дела страны через соцсети. Госпожа Захарова считает, что «это уже к психиатрам».

«ФРГ три года поставляет неонацистскому киевскому режиму вооружения ... а тут обеспокоились соцсетями»,— сказала Мария Захарова ТАСС.

По ее словам, миллионы людей страдают из-за вмешательства западных стран в дела Украины. Она также напомнила о Минских соглашениях, провал которых, по ее словам, стал следствием обмана со стороны Германии. «А теперь, оказывается, им котики в соцсетях угрожают?» — добавила Мария Захарова.

29 августа Фридрих Мерц заявил, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией. По его словам, немецкая разведка ежедневно сообщает о российских атаках на инфраструктуру и попытках оказать влияние на общественное мнение через соцсети.