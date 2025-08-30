Главе СКР доложат о ходе проверки жалобы свердловских актеров театра

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе проверки жалобы студентов Екатеринбургского государственного театрального института и Свердловского колледжа искусств и культуры. По данным ведомства, они оставляли залог за участие в театральных постановках, но представления срывались, а деньги не возвращались. Об этом сообщает пресс-служба информационного центра ведомства.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Накануне студенты записали видеообращение главе СКР, в котором рассказали, что платили залог некой Анне Казаковой за обещание предоставить роли в театре. Однако постановки сорвались, а деньги не вернули. По словам студентов, Анна Казакова угрожала им, подчеркивая, что у нее есть покровители в силовых органах. Насчитывается более 100 потерпевших. Общая сумма ущерба составила 1 млн руб.

По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Артем Путилов