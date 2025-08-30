Красный крест: массовая эвакуация из Газы невозможна

Глава Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич сообщила, что провести массовую эвакуацию из города Газа, как предлагают власти Израиля, невозможно.

«Такая эвакуация вызовет массовое перемещение населения, которое ни один район сектора Газа не сможет принять, учитывая повсеместное разрушение гражданской инфраструктуры и острую нехватку продовольствия, воды, жилья и медицинской помощи»,— сказала госпожа Сполярич (цитата по сайту МККК).

Как добавила глава МККК, многие жители города Газа не смогут эвакуироваться, поскольку голодают, болеют, ранены или имеют физические ограничения. Она также напомнила, что, согласно гуманитарному праву, для эвакуации Израиль должен предоставить гражданскому населению места проживания и питание. Власти страны также должны гарантировать, что перемещенные семьи не будут разлучены. По словам Мирьяны Сполярич, все эти условия не могут быть соблюдены для Газы.

20 августа Израиль приступил ко второй фазе операции «Колесницы Гидеона» по уничтожению палестинского движения «Хамас» в секторе Газа. В тот же день израильские войска взяли под контроль окраины столицы анклава. 27 августа армия Израиля сообщила, что эвакуация жителей города неизбежна.

