С хирургической неточностью

Израиль взял на себя ответственность за удар по единственной работающей на юге сектора Газа больнице и выразил сожаление в связи со случившимся. В понедельник, 25 августа, в больницу «Насер» в Хан-Юнисе попали два танковых снаряда, из-за чего погибли как минимум 20 человек, среди которых, как утверждают власти Газы,— журналисты и члены бригады спасателей. Армейское командование уже инициировало внутреннее расследование трагического инцидента. Ранее Дональд Трамп заявил, что он «недоволен» происшествием.

Больница «Насер» в Хан-Юнисе

Фото: Hatem Khaled / Reuters Больница «Насер» в Хан-Юнисе

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Руководство Израиля выразило «глубокое сожаление» в связи с танковым ударом по больнице «Насер» на юге сектора Газа, в результате которого погибли как минимум 20 человек. «Мы высоко ценим работу журналистов, медицинского персонала и всех гражданских лиц,— говорится в заявлении, выпущенном канцелярией премьер-министра Биньямина Нетаньяху.— Военные власти проводят всестороннее расследование случившегося». В офисе главы правительства отдельно подчеркнули, что война, которую Израиль уже почти 22 месяца ведет в секторе Газа, преследует цель искоренить радикальную группировку «Хамас» и вернуть израильских заложников, захваченных во время резни 7 октября 2023 года.

В пресс-службе ЦАХАЛа, в свою очередь, заявили, что начальник Генштаба Эяль Замир распорядился немедленно провести расследование трагического инцидента, «чтобы понять обстоятельства произошедшего».

Больница «Насер» является единственным функционирующим медучреждением на юге сектора Газа. В понедельник примерно в 11:00 по местному времени (совпадает с московским) израильский танк нанес удар по этому объекту, пытаясь, как утверждает ЦАХАЛ, поразить камеру, которая могла использоваться боевиками «Хамаса» для наблюдения за перемещением израильских подразделений.

По словам военных, изначально они рассчитывали уничтожить устройство при помощи дрона, однако впоследствии пришли к выводу, что это невозможно из-за того, что оно было закреплено в труднодоступном для беспилотника месте. Так было принято решение обстрелять камеру из танкового орудия.

По предварительным данным, танк выпустил два снаряда. Первый действительно поразил камеру, а второй попал в находившихся на внешней лестнице спасателей и журналистов. В результате обстрела погибли как минимум двадцать человек, в том числе пять журналистов. По данным Ассоциации иностранной прессы Газы, погибли журналисты, сотрудничавшие с Reuters, AP и катарским телеканалом Al Jazeera. «Это одно из самых смертоносных нападений Израиля на журналистов, работающих в международных СМИ, с начала войны в Газе»,— говорится в заявлении Ассоциации иностранной прессы.

Спасатели разбирают завалы

Фото: Hatem Khaled / Reuters Спасатели разбирают завалы

Фото: Hatem Khaled / Reuters

У ЦАХАЛа есть эффективная система проверок и расследований различных инцидентов, пояснила “Ъ” пресс-секретарь ЦАХАЛа майор запаса Анна Уколова. «Мы умеем признавать наши ошибки и извлекать из них уроки,— отметила она.— Сектор Газа является одной из самых сложных в мире зон боевых действий, и при этом мы прикладывали и продолжаем прикладывать огромные усилия, чтобы минимизировать жертвы среди мирного населения». Собеседница “Ъ” обратила внимание на то, что «Хамас» стремится к обратному — чтобы убитых среди гражданского населения было больше.

По словам госпожи Уколовой, по результатам расследования случившегося в больнице «Насер» будет понятно, что именно привело к жертвам. «Конечно, будут сделаны выводы, чтобы в дальнейшем таких ситуаций не происходило,— отметила представительница израильской армии.— Результаты также будут опубликованы, как мы это делаем всегда в таких случаях».

Это не первый инцидент с ударом по гражданским целям в Газе, за который Израиль берет на себя ответственность. В прошлом году занимавший на тот момент пост начальника Генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви принес извинения за обстрел гуманитарного конвоя организации World Central Kitchen, который произошел вечером 1 апреля 2024 года. В тот день из-за ударов дронами погибли семь сотрудников гуманитарной организации. Как отметил тогда генерал Халеви, нападение стало результатом «ошибочной идентификации».

Выступая 25 августа в Белом доме, президент США Дональд Трамп заявил, что он «недоволен» инцидентом вокруг больницы «Насер». «Я не хочу этого видеть,— подчеркнул американский лидер.— Мы должны положить конец всему этому кошмару». Господин Трамп не исключил, что война в Газе может закончиться в ближайшие две-три недели. Но не привел никаких подробностей.

