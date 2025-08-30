Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что власти США пока не дали внятной реакции на заявления России о биолабораториях на Украине. При этом, по ее словам, американские эксперты заинтересовались проблемой.

«Несмотря на отсутствие какой-либо внятной реакции ... наши вопросы были услышаны американским экспертным сообществом»,— сказала Мария Захарова (цитата по сайту МИД).

Как добавила представитель ведомства, Россия неоднократно привлекала внимание к «опасной неконтролируемой военно-биологической деятельности США», в том числе на территории Украины. Фундаментальный вклад в разоблачение такой активности, по ее словам, внес доклад парламентской комиссии, которая расследовала деятельность американских биолабораторий.