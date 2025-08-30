Ростовские автоинспекторы выявили 81 нарушение за ночной рейд

Сотрудники ГИБДД Ростова-на-Дону выявили 81 нарушение Правил дорожного движения в ходе масштабного рейда в ночь с 29 на 30 июля. Об этом сообщает Госавтоинспекция в Ростове-на-Дону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Операция проходила с 20:00 часов 29 июля до 04:00 часов 30 июля на территории города. В мероприятии участвовали автоинспекторы городского управления МВД совместно с коллегами из областного главного управления.

Наибольшее количество правонарушений связано с тонировкой автомобилей — зафиксировано 32 случая управления транспортом с затемненными стеклами, светопропускание которых не соответствует техническим нормам. Велосипедисты нарушили ПДД семь раз.

Четыре водителя проигнорировали запрещающие дорожные знаки и разметку при остановке или стоянке. Столько же автомобилистов эксплуатировали машины с превышением норм загрязняющих выбросов или уровня шума.

Трое водителей отказались проходить медицинское освидетельствование на опьянение. Один автомобилист передал руль лицу без водительских прав, еще один управлял транспортом в нетрезвом виде.

Госавтоинспекция уведомила, что подобные рейды будут организовываться регулярно. Цель операций — предотвращение дорожно-транспортных происшествий и защита жизни участников движения.

Тат Гаспарян