Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Следствие возбудило дело после травмирования девочки на судне под Астраханью

Астраханский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по факту травмирования девочки 2020 года рождения в результате опрокидывания маломерного судна в Енотаевском районе Астраханской области (ч. 1.1 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проишествие на воде произошло накануне, 29 августа, в акватории реки Енотаевка, близ села Федоровка. Там опрокинулось маломерное судно с лодочным мотором «Казанка».

В результате произошедшего телесные повреждения получила девочка 2020 года рождения. Травмы оценили как тяжкий вред здоровью. Следствие выясняет все обстоятельства инцидента.

Павел Фролов