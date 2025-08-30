Следствие возбудило дело после травмирования девочки на судне под Астраханью

Астраханский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по факту травмирования девочки 2020 года рождения в результате опрокидывания маломерного судна в Енотаевском районе Астраханской области (ч. 1.1 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проишествие на воде произошло накануне, 29 августа, в акватории реки Енотаевка, близ села Федоровка. Там опрокинулось маломерное судно с лодочным мотором «Казанка».

В результате произошедшего телесные повреждения получила девочка 2020 года рождения. Травмы оценили как тяжкий вред здоровью. Следствие выясняет все обстоятельства инцидента.

Павел Фролов