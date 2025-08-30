Захарова назвала абсурдными обвинения России в убийствах и пытках украинцев

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что внешнеполитическое ведомство обратило внимание на доклад Госдепа США о правах человека, который был опубликован 12 августа. По ее словам, в материале присутствуют голословные обвинения.

«Особое недоумение вызывают абсурдные инсинуации о якобы совершении российскими вооруженными силами ... "военных преступлений и преступлений против человечности", "пытках и незаконных убийствах украинских граждан", "принудительной депортации украинцев в Россию", а также "использовании детей"»,— сказала Мария Захарова (цитата по сайту МИД).

Представитель ведомства считает, что «подобного рода дезинформация» происходит «по инерции, заданной еще администрацией Джо Байдена». Москва рассчитывает, что при действующем президенте США Дональде Трампе Вашингтон откажется от «тоги глобального блюстителя».

Госдеп США публикует доклады о соблюдении прав человека в других странах с 1977 года. The Washington Post писала, что в докладе за 2024 год Госдеп значительно сократил части о ситуации с правами человека в России, Израиле и Сальвадоре, смягчив в том числе критику в адрес властей этих стран.

