Мошенники из-за закона о дропперах стали создавать фиктивные юрлица

После вступления в силу закона о дропперах мошенники стали создавать фиктивные юрлица для перевода похищенных средств через их счета.

«Усложнение перевода денег через карты дропов, которые мошенники называли "безопасными счетами", привело к привлечению "курьеров",— сообщила пресс-служба МВД ТАСС. — После привлечения курьеров к уголовной ответственности преступники стали создавать фиктивные юридические лица для перевода средств через их счета».

Закон, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет за помощь мошенникам скрывать и обналичивать похищенные деньги, вступил в силу 5 июля. Первое уголовное дело по статье о дропперстве (ч. 3 ст. 187 УК) возбудили в конце того же месяца, сообщала представитель МВД Ирина Волк.

