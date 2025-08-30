Власти Нижнего Тагила потратят 22 миллиона на ремонт филармонии

В Нижнем Тагиле начался ремонт городской филармонии, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Рабочие до конца ноября должны сменить системы оповещения и противопожарной защиты. Из бюджета города выделено 22 млн руб.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Строители проложат технологические короба в потолке большого зала и в других точках подачи воздуха. В чердаках и подвалах они оборудуют вентиляционные камеры и укрепят несущие конструкции.

«Планируем продолжить обновление здания на средства национального проекта. Готов проект капитального ремонта зрительного зала, который будет соответствовать всем критериям в концертной организации. Также необходимо заменить световое и звуковое оборудование. Муниципалитет готовит заявку на финансирование»,— сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Глава города добавил, что разработан проект полного обновления Нового Молодёжного театра.

Ранее администрация Нижнего Тагила рассказала, что в 2026 году планируется постройка нового кукольного театра площадью более трех тыс. кв. м. на перекрестке ул. Уральский проспект — Удовенко. Проект был принят на градостроительном совете.

«Впереди предстоит большая работа по прохождению государственной экспертизы и началу строительства нового кукольного театра. Сейчас совместно с правительством Свердловской области муниципалитет будет заявляться на финансирование стройки, чтобы начать ее в 2026 году»,— рассказал господин Пинаев.

Артем Путилов