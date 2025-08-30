В аэропорту в Москве задержали похитителя криптовалюты на 21,4 млн рублей

В одном из аэропортов Москвы задержали предполагаемого похитителя криптовалюты. Сумма похищенного оценивается в 21,4 млн руб., рассказали «РИА Новости» в правоохранительных органах.

Деньги были украдены у мужчины в обменном пункте электронной валюты в центре столицы, уточняет агентство. Известно, что задержан мужчина 2000 года рождения, другие подробности об обстоятельствах кражи не приводятся. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

В Екатеринбурге летом отдали под суд банду из четырех человек, которые похитили мужчину и заставили дать им доступ к кошелькам с криптовалютой. У него украли виртуальную валюту на сумму более 5,6 млн руб.