Франция на встрече в Дании представила идеи по новым антироссийским санкциям

Париж на неформальной встрече глав МИД стран ЕС в Копенгагене представил партнерам предложения по новым санкциям в отношении Москвы. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что новые меры помогут «истощить (российские) ресурсы» (цитата по «Интерфакс»). По его словам, объектами санкций должны стать энергетический, финансовый секторы и, «возможно, некоторые гражданские секторы».

Глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула, что поскольку мероприятие носит неформальный характер, практических решений принято не будет. Также она сообщила, что даже при подписании мирного соглашения между Россией и Украиной Москве не вернут замороженные активы, пока она не выплатит компенсации Киеву.

19-й пакет санкций в отношении России, по обещанию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, будет принят в сентябре.