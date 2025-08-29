Авария с самосвалом, иномаркой и курьером произошла на Кантемироской улице

Полиция Выборгского района Петербурга проводит проверку по факту ДТП с самосвалом, легковым автомобилем и курьером-доставщиком на Кантемировской улице. Дорожный инцидент произошел 29 августа в 10:32 возле дома 16, сообщили в региональном ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

По предварительным данным, водитель грузовика Hyundai не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Chevrolet, после чего от удара врезался в столб и задел курьера на электровелосипеде.

По уточненным данным, в результате ДТП пострадал 23-летний мужчина, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Подробности происшествия выясняются, отметили в полиции.

Андрей Цедрик