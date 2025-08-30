Полиция задержала челябинца за фиктивное трудоустройство 50 мигрантов

В Челябинске полиция задержала 43-летнего местного жителя по обвинению в организации незаконной миграции. Правоохранительные органы полагают, что он фиктивно трудоустроил 50 иностранцев, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

Задержанный является уроженцем ближнего зарубежья и имеет российское гражданство. Полиция установила, что он заключал фиктивные трудовые договоры с иностранцами на осуществление разных работ. Этим он организовал их незаконное пребывание в России.

По всем эпизодам противоправной деятельности возбуждены уголовные дела. Обвиняемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.