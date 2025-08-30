Банкротство группы предприятий АО «Удмуртавтодор» предотвращено в Удмуртии

Управляющая компания ООО «Пиэмджи» завершила антикризисный этап управления группой автодорожных предприятий АО «Удмуртавтодор», сообщил руководитель УК и директор «Ижавиа» Александр Синельников в своем телеграмм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Предотвращено банкротство крупнейшего дорожного предприятия республики, при этом более 3,8 млрд. рублей накопленной кредиторской задолженности были реструктуризированы без вхождения в процедуру банкротства. Более 70% этой задолженности уже погашено»,— сказал господин Синельников.

Он сообщил, что с 1 сентября управление АО «Удмуртавтодор» перейдет к генеральному директору Руслану Набиеву. О новом руководителе дорожного предприятия известно, что с 2000 года он работал в органах внутренних дел. С 2019 по 2023 год господин Набиев занимал должность начальника Госавтоинспекции Удмуртии.

«Я остаюсь рядом, выполняя функции представителя акционера и основного кредитора группы компаний»,— добавил господин Синельников. По его словам, АО «Удмуртавтодор» сохранит все производственные мощности.

Напомним, в следующем году дорожное предприятие будет задействовано в реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Ижевска. Как сообщил «Ъ-Удмуртия» глава миндортранса Удмуртии Геннадий Таранов, сумма контракта составит около 2 млрд руб. в год в течение трех лет.