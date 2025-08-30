МЧС: Ландшафтный пожар на Левом берегу Ростова тушили восемь часов

В Ростове-на-Дону потушили крупный ландшафтный пожар на Левом берегу. Возгорание, продолжавшееся восемь часов, было полностью ликвидировано утром 30 августа, сообщает МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пламя в районе улицы Левобережной, 1 местные жители заметили около 23:00 29 августа. Огонь был виден из соседних районов, а горожане публиковали в социальных сетях снимки зарева и вызвали экстренные службы.

Через час после обнаружения площадь возгорания составляла 800 квадратных метров, а затем увеличилась до 1200 квадратных метров. Для борьбы со стихией изначально привлекли 19 специалистов и шесть единиц пожарно-спасательной техники. Впоследствии группировку усилили до 43 огнеборцев и 17 единиц техники.

Как сообщили в донском МЧС, локализовать пожар удалось через шесть часов, а полностью потушить к 7:22 утра. Ранним утром местные жители всё ещё наблюдали дым с Левого берега Дона.

Тат Гаспарян