Ленобласть вошла в тройку регионов для путешествий в бархатный сезон

Ленинградская область заняла второе место среди регионов для путешествий в бархатный сезон. Соответствующее исследование опубликовал сервис Авито Путешествия.

Количество бронирований посуточных квартир в регионе на сентябрь и октябрь год к году выросло на 17%, а загородных домов – на 79%. Доля от всех бронирований составила 14%.

Для сравнения, в Краснодарском крае, который стал лидером сезона, доля от всех бронирований равна 20%. За Ленобластью расположились Калининградская область (9%), Крым (8%), Подмосковье и Ставропольский край (по 7%).

В среднем по России квартиры на указанные выше месяцы бронируют на пять ночей. Самый продолжительный отдых путешественники планируют в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму — по семь ночей. В посуточные квартиры селятся, в среднем, три человека.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в июле текущего года наблюдалась аналогичная тенденция. Чаще всего россияне бронировали посуточные квартиры в Петербурге, Ленобласти и Краснодарском крае (все по 10% — Ъ).

Андрей Маркелов