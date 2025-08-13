Число бронирований квартир посуточно в Ленобласти за месяц выросло на 24%

В июле текущего года жители РФ чаще всего бронировали посуточные квартиры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (10%), а также в Краснодарском крае (10%). Такими данными по итогам собственного исследования с «Ъ-СПб» поделились аналитики сервиса «Авито Путешествия». Кроме этого, в число популярных по краткосрочному бронированию квартир регионов вошли Москва и Московская область (8%), Татарстан (6%), Крым, Нижегородская, Калининградская, Волгоградская и Ростовская области.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Среди топ-20 самых востребованных по этому показателю субъектов РФ наиболее заметная динамика была отмечена в Крыму (рост в 2,2 раза год к году), Дагестане (+55%), Свердловской области (+53%), Ставропольском крае (+40%), Волгоградской области (+39%), Башкортостане (+36%), Калининградской (+35%) и Нижегородской областях (+34%). В Ленобласти число бронирований квартир посуточно за второй месяц лета выросло на 24% к году. В целом же по стране россияне совершили на 28% больше бронирований, чем в июле 2024 года.

При этом самые высокие средние цены в июле 2025-го были зафиксированы в Калининградской области (5700 рублей), а также в Петербурге и Ленобласти (5600 рублей).

В то же время самыми активными путешественниками по итогам июля 2025 года стали жители Москвы и Подмосковья (доля от всех путешественников — 18%), Петербурга и Ленинградской области (8%), Свердловской области, Краснодарского края и Башкортостана (по 3% в каждом), отмечают эксперты.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что средний дисконт при сдаче квартир в долгосрочную аренду в Санкт-Петербурге по итогам июля 2025 года составил 8,3%.

Андрей Цедрик