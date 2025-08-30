Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Краснодаре потушили пожар на НПЗ после атаки беспилотников

На нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре продолжаются работы по ликвидации последствий пожара, возникшего ночью во время атаки БПЛА. К настоящему времени возгорание ликвидировано, сообщил региональный оперштаб.

«В городе продолжают обследование близлежащих к НПЗ домов, — сообщили в оперштабе. - Зафиксировано повреждение более двадцати оконных рам». Также поврежден фасад ТРЦ «Сити-центр».

По данным местного Центра озеленения и экологии, загрязнения окружающей среды после пожара на НПЗ не зафиксировано.

Новости компаний Все