В Краснодаре потушили пожар на НПЗ после атаки беспилотников

На нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре продолжаются работы по ликвидации последствий пожара, возникшего ночью во время атаки БПЛА. К настоящему времени возгорание ликвидировано, сообщил региональный оперштаб.

«В городе продолжают обследование близлежащих к НПЗ домов, — сообщили в оперштабе. - Зафиксировано повреждение более двадцати оконных рам». Также поврежден фасад ТРЦ «Сити-центр».

По данным местного Центра озеленения и экологии, загрязнения окружающей среды после пожара на НПЗ не зафиксировано.