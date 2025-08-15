Суд отказал экс-губернатору Сахалина Хорошавину в смягчении приговора

Хабаровский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина на решение суда первой инстанции об отказе в замене неотбытой части наказания более мягким, следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Хабаровского края 15 августа.

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Александр Хорошавин в феврале 2018 года был признан Южно-Сахалинским горсудом виновным во взяточничестве и осужден на 13 лет колонии строгого режима. 25 апреля 2022 года срок увеличили еще на пару лет. Итого за 17 эпизодов взяток (ч. 6 ст. 290 УК) на сумму $5,6 млн и два эпизода покушения на взятку (ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК) по совокупности (ч. 4, 5 ст. 69 УК) он приговорен к 15 годам и штрафу в 500 млн руб.

Отсидев три года с момента последнего приговора бывший глава региона попросил Хабаровский районный суд заменить оставшийся срок принудительными работами на основании «положительной динамики в поведении», но получил отказ. Защита обжаловала отказ в апелляционном порядке, но вышестоящая судебная инстанция не нашла оснований для изменения этого решения.

Эрнест Филипповский, Хабаровск