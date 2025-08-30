В Челябинске шесть человек пострадали в ДТП на мосту

На мосту по Братьев Кашириных в Челябинске столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии пострадали два водителя и четверо пассажиров, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Авария произошла вечером 29 августа на мосту в районе дома №8 по Братьев Кашириных, недалеко от челябинского цирка. Столкнулись два автомобиля Kia Rio. За рулем первого автомобиля была 28-летняя водительница, в салоне также находилась 21-летняя пассажирка. Во второй легковушке передвигались 29-летние женщина и мужчина, а также два ребенка – девочки девяти и трех лет. Дети были пристегнуты, они также находились в специальным креслах.

Госавтоинспекция выясняет причины ДТП.