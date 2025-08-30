Вернувшимся в Удмуртию ветеранам СВО предложили стать фермерами

Ветераны спецоперации и члены их семей смогут бесплатно пройти обучение в «Школе фермера», сообщили в региональном ЦУР. Акселератор проведут на базе Удмуртского аграрного университета (УдГАУ).

Обучение стартует с 30 сентября. Предусмотрены два направления: «Животноводство и рыболовство», а также «Переработка сельхозпродукции в фермерских хозяйствах». Заявки принимаются до 8 сентября на сайте университета.

Напомним, в марте 2025 года в республике стартовал первый бизнес-акселератор для ветеранов СВО, в январе — кадровая программа по трудоустройству участников спецоперации и членов их семей в госорганы «Свой резерв 18».