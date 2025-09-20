Сегодня исполняется 57 лет заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Его поздравляет президент РАН Геннадий Красников:

— Уважаемый Дмитрий Николаевич! Поздравляю Вас с Днем рождения. На ответственном посту заместителя председателя правительства РФ Вы много и эффективно трудитесь, уделяете самое пристальное внимание развитию российской науки, укреплению научного и технологического суверенитета нашей страны, успешно решаете стоящие перед Вами профессиональные задачи. Уверен, что Ваши личные качества, нацеленность на результат и добросовестный подход к делу будут и дальше помогать Вам в работе, позволят реализовать все намеченные планы. От души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего.

21 сентября исполняется 69 лет президенту—председателю правления банка ВТБ Андрею Костину

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Его поздравляет заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин:

— Уважаемый Андрей Леонидович! Примите искренние поздравления с Днем рождения. Ваш профессионализм, стратегическое видение и ответственность за результат служат ориентиром для делового сообщества. На протяжении Вашей долгой и насыщенной карьеры Вам неоднократно удавалось принимать незаурядные и зачастую определяющие для развития страны решения. Так, например, в 2008 году вы создали инвестиционный банк «ВТБ Капитал», осознав, что главная ценность — это люди. Выходцы из той команды сегодня играют ключевую роль в политике, бизнесе и банковской сфере. Желаю крепкого здоровья, энергии для новых достижений и благополучия вам и вашим близким. И, конечно же, верных и профессиональных людей рядом!

Поздравление передает председатель Союза театральных деятелей РФ, народный артист России Владимир Машков:

— Уважаемый Андрей Леонидович! Поздравляю Вас с Днем Рождения! Ваши преданность делу, острый ум и невероятная работоспособность вызывают искреннее восхищение. Вы — настоящий профессионал, чьи знания и опыт бесценны для нашей страны. А ваш вклад в развитие финансовой системы России — это пример того, как можно с блеском реализовывать масштабные проекты и добиваться значимых результатов. Ваша работа позволяет нарабатывать высокую интенсивность внимания, что дает возможность решать большое количество задач за единицу времени. Отдельно хочется отметить Ваше неравнодушие к культуре и искусству, заботу о тех, кто нуждается в поддержке, благодаря которой сохраняется и приумножается наше культурное наследие. Дорогой Андрей Леонидович, пусть Вас всегда поддерживает верное плечо единомышленников, а каждый новый день приносит радость и удовлетворение от достигнутых целей.

21 сентября исполняется 79 лет президенту Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилу Ковальчуку

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев:

— Дорогой Михаил Валентинович! От тороидальной камеры и искусственной кожи для пересадки человеку до автохтонов и глубин истории — диапазон у Вас, моего друга, бесконечен. Пусть вопросы, а они же и развернутые ответы в телепрограмме «Картина мира» не заканчиваются никогда, а мы так и останемся извечными восторженными учениками. Поздравляю!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»