В Адыгее пострадал человек при атаке БПЛА

Житель поселка Яблоновский в Адыгее пострадал при падении сбитых обломков БПЛА, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. В каком состоянии находится пострадавший, господин Кумпилов не уточняет. Ему оказывают медицинскую помощь.

Также при атаке было повреждено несколько домовладений и один производственный цех, добавил глава региона. На месте происшествия находятся глава Тахтамукайского района Аскер Савв и глава поселения Заурдин Атажахов. Работают экстренные службы, написал Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

Сегодня удару БПЛА также подвергся Краснодарский край. Обломки одного из беспилотников упали на территорию Краснодарского нефтеперерабатывающего завода. Там была повреждена технологическая установка и возник пожар.