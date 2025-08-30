В России за ночь приостановили работу семь аэропортов

Росавиация ночью сообщила о временном закрытии аэропортов в нескольких городах России. Сейчас не принимают и не выпускают самолеты пять из них: в Нижнекамске, Казани, Сочи, Самаре и Волгограде. Также ненадолго приостанавливали работу аэропорты в Калуге и Саратове.

Ограничения вводят ради обеспечения безопасности полетов, сообщила пресс-служба Росавиации. Обычно аэропорты закрывают из-за угрозы налета дронов. Ночью режим беспилотной опасности объявляли в Краснодарском крае, где в результате удара начался пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, и Самарской области.