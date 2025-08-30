Постпред США заявил о поставках Украине оружия для ударов вглубь России

Президент США Дональд Трамп заботится о том, чтобы Украина могла продолжать обороняться, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Для этого Штаты снабжают страну оружием для ударов вглубь российской территории, заявил он.

«Мы предоставляем возможности для нанесения более глубоких ударов (по территории России.— "Ъ"), и высока вероятность, что украинцы будут их использовать»,— сказал господин Уитакер в интервью Fox News. Он заявил, что эти возможности могут помочь армии страны в наступательных действиях, и отметил, что Украина продолжает наносить удары российским нефтеперерабатывающим заводам.

В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал удары армии Украины по российским НПЗ. Рынок топлива, по его словам, полностью обеспечен и стабилен, ситуация находится под контролем. Также правительство принимает меры для того, чтобы цены на энергоносители и бензин оставался стабильным.