Путин рассказал про «небывалый уровень» экономических отношений России и Китая

Президент России Владимир Путин заявил, что Китай для России остается безусловным лидером по объему двухсторонней торговли. Россия же входит в пятерку внешнеторговых партнеров Китая. Экономические отношения двух стран находятся на небывало высоком уровне, отметил президент.

«С 2021 года рост товарооборота составил порядка $100 млрд. Хочу подчеркнуть, что цифры товарооборота лишь оцениваются в долларовом эквиваленте, но расчеты между нашими странами практически полностью переведены на национальные валюты»,— сказал господин Путин в интервью китайскому агентству «Синьхуа». Президент заявил, что доля доллара и евро в товарообороте опустилась до уровня статистической погрешности.

Россия занимает первое место по экспорту нефти и газа в Китай, отметил президент. Поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири» с момента его запуска в 2019 году превысили 100 млрд кубометров, сказал он. В 2027 году стороны собираются запустить еще одну газовую магистраль. Кроме этого, за последние годы Россия наладила экспорт свинины и говядины в КНР, заявил президент. Также растут объемы двусторонних капиталовложений, заявил российский президент.

Россия же — один из основных в мире рынков для экспорта автомобилей из КНР, сказал Владимир Путин. В России локализуют производство как китайских машин, так и бытовой техники. Вместе страны занимаются строительством производственных и инфраструктурных объектов. Рассматриваются планы индустрии строительных материалов, сказал президент.