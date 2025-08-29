Минобороны завершило создание системы единого воинского учета

Министерство обороны России завершило создание государственной системы единого воинского учета. Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов в ходе заседания коллегии ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство обороны России Фото: Министерство обороны России

Господин Белоусов подчеркнул, что это стало одним из основных достижений в рамках создания единой цифровой среды Министерства обороны. По его словам, ведомство также приняло меры по ускорению работы программного обеспечения ресурсного обеспечения «Алушта». «Десятое приоритетное направление — создание единой цифровой среды Минобороны. Одно из достижений в этой сфере — завершение создания Государственной системы единого воинского учета»,— отметил министр.

С августа россияне начали получать уведомления через «Госуслуги» о включении их данных в реестр воинского учета. Эти сообщения приходят в виде push-уведомлений или на электронную почту, привязанную к аккаунту на портале. Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов пояснил, что такие уведомления связаны с актуализацией баз данных и не означают мобилизацию или призыв на срочную службу, а также не касаются женщин, которые в России служат только по контракту и добровольно.