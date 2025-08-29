Власти предложили упростить покупку наркотиков для тренировки служебных собак

Правительство России предложило Госдуме дополнить закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» новой статьей 36. Согласно ей, хранение, перевозка, отпуск и использование наркотиков для тренировок служебных собак будет осуществляться без лицензии.

«В целях повышения эффективности применения служебных собак в раскрытии преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков целесообразно использовать натуральные наркотики для дрессировки и тренировки служебных собак»,— отмечается в тексте документа.

Также правительство предлагает внести поправки в статьи 14, 20, 21 и 23 закона о наркотиках, регулирующие оборот наркотиков и связанной с ним деятельностью.

19 августа правительственная комиссия одобрила законопроект, позволяющий МВД, ФСБ и ФТС приобретать наркотики без лицензии для тренировки служебных собак. В пояснительной записке отметили, что сейчас для тренировки служебных собак используют имитаторы наркотиков, что затрудняет их идентификацию.