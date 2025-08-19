Правительство разрешило МВД покупать наркотики без лицензии для служебных собак

Правительственная комиссия одобрила законопроект, позволяющий МВД, ФСБ и ФТС приобретать наркотики без лицензии для тренировки служебных собак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы комиссии.

В пояснительной записке говорится, что сейчас для тренировки служебных собак используют имитаторы наркотиков, что затрудняет их идентификацию. Новый законопроект разрешит хранение, перевозку и использование настоящих наркотиков без лицензии. Это, по мнению авторов, повысит эффективность собак в борьбе с наркопреступностью.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев сообщил, что нынешние полномочия правоохранительных органов не охватывают эти аспекты. Он подчеркнул, что новые поправки помогут правоохранительным органам более эффективно использовать служебных собак для раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.