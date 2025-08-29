Меликов рассказал о сотнях нарушений, выявленных на заправках в Дагестане

В Хасавюртовском районе Дагестана произошел взрыв на автозаправке, но обошлось без жертв. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что регулярно получает данные о проверках на АЗС, и отметил, что выявляются сотни нарушений. Взорвавшуюся заправку, добавил он, сейчас проверяют на соответствие нормам.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Сергей Меликов

Пожар произошел на заправке возле села Сулевкент. По данным ГУМЧС по Дагестану, никто не пострадал, но сгорели «Камаз» и трактор. Все сотрудники и посетители успели покинуть территорию до возгорания.

В администрации района сообщили, что воспламенение произошло во время дозаправки. Сергей Меликов в своем Telegram-канале подчеркнул, что этот случай мог закончиться трагически и напомнил о прошлом опыте, когда несоблюдение мер безопасности приводило к гибели людей.