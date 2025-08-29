В Дагестане произошел пожар на заправке

Возле поселка Сулевкент Хасавюртовского района Дагестана начался пожар на АЗС. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило в 16:19 мск. Пожарные прибыли на место. Установлено, что во время перекачки газа произошла разгерметизация емкости газовоза. На видео, которое оказалось в распоряжении РЕН ТВ, отчетливо виден взрыв.

Около 17:00 мск специалисты локализовали пожар на площади 400 кв м. Прокуратура Дагестана начала проверку. Будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности.