Список фильмов, обязательных для школьной программы

|1
|Р.Быков
|Айболит-66 1966
|0+
|
|2
|Р.Быков
|Чучело 1983
|0+
|
|3
|Э.Кеосаян
|Неуловимые мстители 1966
|6+
|
|4
|В.Венгеров
|Два капитана 1955
|0+
|
|5
|Д.Асанова
|Не болит голова у дятла 1975
|0+
|
|6
|Ю.Карасик
|Дикая собака Динго 1962
|0+
|
|7
|Н.Кошеверова
|Старая, старая сказка 1968
|0+
|
|8
|А.Птушко
|Алые паруса 1961
|6+
|
|9
|А.Птушко
|Руслан и Людмила 1971-1972
|12+
|
|10
|Г.Александров
|Веселые ребята 1934
|0+
|
|11
|Г.Александров
|Весна 1947
|0+
|
|12
|Братья Васильевы
|Чапаев 1934
|0+
|
|13
|В.Мотыль
|Белое солнце пустыни 1969
|0+
|
|14
|В.Мотыль
|Звезда пленительного счастья 1975
|0+
|
|15
|С.Дружинина
|Гардемарины, вперед! 1987
|0+
|
|16
|Л.Гайдай
|Кавказская пленница или Новые приключения Шурика 1966
|6+
|
|17
|Л.Гайдай
|Иван Васильевич меняет профессию 1973
|6+
|
|18
|К.Ершов, Г.Кропачев, Худ.рук. А.Птушко
|Вий 1967
|12+ Детям до 12 лет просмотр разрешен в сопровождении родителей
|
|19
|Л.Луков
|Два бойца 1943
|6+
|
|20
|С.Говорухин
|Вертикаль 1967
|0+
|
|21
|С.Говорухин
|Место встречи изменить нельзя 1979
|14+
|
|22
|Г.Данелия
|Я шагаю по Москве 1963
|12+ Детям до 12 лет просмотр разрешен в сопровождении родителей
|
|23
|Г.Данелия
|Мимино 1977
|12+
|
|24
|С.Тимошенко
|Небесный тихоход 1945
|0+
|
|25
|Ю.Чулюкин
|Девчата 1961
|0+
|
|26
|А.Зархи
|Высота 1957
|0+
|
|27
|А.Зархи
|Двадцать шесть дней из жизни Достоевского 1980
|12+
|
|28
|Э.Рязанов
|Гусарская баллада 1962
|12+ Детям до 12 лет просмотр разрешен в сопровождении родителей
|
|29
|Э.Рязанов
|Берегись автомобиля 1966
|0+
|
|30
|К.Шахназаров
|Мы из джаза 1983
|12+ Детям до 12 лет просмотр разрешен в сопровождении родителей
|
|31
|К.Шахназаров
|Курьер 1986
|0+
|
|32
|И.Фрез
|Я Вас любил 1967
|0+
|
|33
|Л.Быков
|В бой идут одни «старики» 1973
|0+
|
|34
|С.Аранович
|Торопедоносцы 1983
|0+
|
|35
|А.Сурикова
|Человек с бульвара Капуцинов 1987
|0+
|
|36
|Е.Карелов
|Служили два товарища 1968
|6+
|
|37
|М.Захаров
|Обыкновенное чудо 1978
|0+
|
|38
|Н.Михалков
|Свой среди чужих, чужой среди своих 1974
|0+
|
|39
|Н.Михалков
|Неоконченная пьеса для механического пианино 1976
|12+ Детям до 12 лет просмотр разрешен в сопровождении родителей
|
|40
|А.Алов В.Наумов
|Бег 1970
|12+
|
|41
|В.Басов
|Щит и меч 1968
|12+
|
|42
|В. Петров
|Петр Первый 1937
|0+
|
|43
|С. Эйзенштейн
|Александр Невский 1938
|12+ Детям до 12 лет в сопровождении родителей
|
|44
|С. Эйзенштейн
|Иван Грозный 1944-45
|12+
|
|45
|М. Калатозов
|Летят журавли 1957
|12+ Детям до 12 лет в сопровождении родителей
|
|46
|М. Калатозов
|Красная палатка 1969
|0+
|
|47
|М. Козаков
|Покровские ворота 1982
|0+
|
|48
|В. Роговой
|Офицеры 1971
|0+
|
|49
|Г. Егиазаров
|Горячий снег 1972
|6+
|
|50
|А. Митта
|Экипаж 1979
|12+ Детям до 12 лет в сопровождении родителей
|
|51
|А. Митта
|Гори, гори, моя звезда 1969
|12+
|
|52
|Г. Чухрай
|Сорок первый 1956
|12+
|
|53
|Г. Чухрай
|Баллада о солдате 1959
|0+
|
|54
|С. Бондарчук
|Судьба человека 1959
|0+
|
|55
|С. Бондарчук
|Они сражались за Родину 1975
|0+
|
|56
|В. Трегубович
|На войне как на войне 1968
|12+
|
|57
|И. Пырьев
|Кубанские казаки 1949
|12+ Детям до 12 лет в сопровождении родителей
|
|58
|И. Пырьев
|Братья Карамазовы 1968
|6+
|
|59
|Н. Губенко
|Подранки 1976
|12+
|
|60
|С. Ростоцкий
|Доживем до понедельника 1968
|0+
|
|61
|С. Ростоцкий
|А зори здесь тихие 1972
|12+
|
|62
|В. Меньшов
|Москва слезам не верит 1979
|12+ Детям до 12 лет в сопровождении родителей
|
|63
|В. Меньшов
|Любовь и голуби 1984
|12+
|
|64
|А. Тарковский
|Иваново детство 1962
|0+
|
|65
|А. Тарковский
|Солярис 1972
|12+ Детям до 12 лет в сопровождении родителей
|
|66
|А. Кончаловский
|Дворянское гнездо1969
|0+
|
|67
|А. Кончаловский
|Дядя Ваня 1970
|0+
|
|68
|А. Герман
|Проверка на дорогах 1971
|14+
|
|69
|А. Герман
|Двадцать дней без войны
|0+
|
|70
|И. Хейфиц
|Дама с собачкой
|0+
|
|71
|Г. Панфилов
|Начало 1970
|0+
|
|72
|Г. Панфилов
|В огне брода нет 1967
|0+
|
|73
|Ю. Озеров
|Освобождение 1968-71
|0+
|
|74
|Г. Козинцев
|Гамлет 1964
|0+
|
|75
|Г. Козинцев
|Король Лир 1970
|0+
|
|76
|С. Кулиш
|Мертвый сезон 1968
|0+
|
|77
|Л. Кулиджанов
|Преступление и наказание 1969
|12+
|
|78
|Г. Натансон
|Еще раз про любовь
|12+
|
|79
|А. Салтыков
|Председатель 1964
|12+
|
|80
|С. Самсонов
|Оптимистическая трагедия
|16+
|
|81
|Э. Лотяну
|Мой ласковый и нежный зверь 1978
|12+ Детям до 12 лет в сопровождении родителей
|
|82
|М. Швейцер (совместно с С. Милькиной)
|Время, вперёд! 1965
|6+
|
|83
|М. Швейцер (совместно с С. Милькиной)
|Крейцерова соната 1987
|12+
|
|84
|М.Ромм
|Девять дней одного года 1961
|0+
|
|85
|М.Ромм
|Обыкновенный фашизм 1965
|0+
|
|86
|Э.Климов
|Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён 1964
|0+
|
|87
|Э.Климов
|Иди и смотри 1985
|14+
|
|88
|В.Бортко
|Собачье сердце 1988
|0+
|
|89
|В.Смирнов
|Белорусский вокзал 1971
|12+
|
|90
|М.Хуциев
|Весна на Заречной улице 1956 (совместно с Ф.Миронером)
|12+
|
|91
|М.Хуциев
|Июльский дождь 1966
|12+
|
|92
|А.Столпер
|Живые и мертвые 1963
|12+
|
|93
|Л.Шепитько
|Восхождение 1976
|12+ Детям до 12 лет просмотр разрешен в сопровождении родителей
|
|94
|С.Герасимов
|Тихий Дон 1958
|0+
|
|95
|В.Шукшин
|Печки-лавочки 1972
|12+
|
|96
|В.Шукшин
|Калина красная 1973
|12+
|
|97
|В.Хотиенко
|Зеркало для героя 1987
|16+
|
|98
|В.Абдрашитов
|Плюмбум или Опасная игра 1986
|16+
|
|99
|А.Прошкин
|Холодное лето пятьдесят третьего…1987
|12+
|
|100
|Т.Лиознова
|Семнадцать мгновений весны 1973
|12+
|