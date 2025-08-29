В белгородском поселке от атаки дрона на автомобиль пострадали два человека

В поселке Октябрьский Белгородского района Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Раненых доставили в Октябрьскую районную больницу. У них диагностированы множественные осколочные ранения и баротравмы. После оказания медпомощи скорая перевезет белгородцев в областную клиническую больницу. Также пострадал сам автомобиль.

Сегодня из-за атак дронов ВСУ в селе Красный Октябрь Белгородского района погиб мирный житель. Еще один человек пострадал в Борисовском районе.

Егор Якимов