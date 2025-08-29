Жители Ростовской области взяли в долг до зарплаты 1 млрд рублей

С января по июль 2025 года жители Ростовской области взяли в долг до зарплаты 1 млрд руб. Об этом сообщил РБК Краснодар со ссылкой на пресс-службу Юго-Западного банка Сбербанка.

По итогам 7 месяцев 2025 года жители юга России и Северном Кавказе открыли около 422 тыс. займов до зарплаты на 3,3 млрд руб.. По сумме в топ-5 вошли Краснодарский край — 1,3 млрд руб., Ростовская область — 1 млрд руб., Ставрополье — 532 млн руб., Адыгея — 80 млн руб. и Карачаево-Черкесия — 78 млн руб.

Средний чек для жителя Ростовской области составил 7,7 тыс. руб.

Среднестатистический портрет заемщика выглядит так: мужчина 30-45 лет с ежемесячным доходом от 35 до 85 тыс. руб., который более 75% трат проводит онлайн и возвращает средства со следующей зарплаты на карту банка за 10-14 дней.

