Медиабизнес «Газпрома» впервые показал прибыль

Медиабизнес ПАО «Газпром» (MOEX: GAZP) впервые показал прибыль, следует из отчетности компании по МСФО за первое полугодие 2025 года. За этот период прибыль составила 15 млн руб. против чистого убытка в 6,9 млрд руб. годом ранее. При этом выручка за полугодие сократилась на около 1% — до 78,99 млрд руб. против 79,78 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Впервые «Газпром» раскрыл показатели своего медиабизнеса в 2024 году.

В пресс-службе «Газпром-медиа холдинга» рассказали, что компания продолжает инвестировать в ключевые направления: развитие цифровых сервисов, создание и распространение востребованного и коммерчески успешного контента и укрепление кибербезопасности.

Ранее «Ъ» писал, что «Газпром-медиа холдинг» (ГПМХ) планирует к концу года начать объединение всех цифровых активов под брендом Rutube (см. «Ъ» от 16 апреля). В ГПМХ входят онлайн-кинотеатр Premier, видеохостинг Rutube, телеканалы НТВ, ТНТ, «Матч!», «Пятница» и др.

Варвара Полонская