«Инжпетрострой» завершил реконструкцию Колледжа метростроя на «Елизаровской»

В Невском районе Санкт-Петербурга завершилась реконструкция Колледжа метростроя, расположенного на улице Ольминского, д. 13, литр. А близ станции метро «Елизаровская». Об окончании работ 29 августа сообщили в городском комитете по строительству.

Работы по реконструкции здания Колледжа метростроя, расположенного на улице Ольминского в Невском районе Санкт-Петербурга

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

Реконструкция учреждения начального профессионального образования, которое готовит специалистов для метростроения, велась в рамках Адресной инвестиционной программы. Работы на объекте выполняла компания ООО «ГПК Инжпетрострой».

Как уточнили в комстрое, обновленное здание рассчитано на обучение 450 студентов и размещение 60 человек персонала. После реконструкции Колледж метростроя будет представлять собой современный образовательный комплекс с развитой инфраструктурой, пообещали в комитете Смольного.

